Звільнення цього населеного пункту дає захисникам України ряд переваг над ворогом.

Зі звільненням Кліщіївки ЗСУ здобули для себе плацдарм, який дозволить продовжувати наступальні дії та звільняти нашу землю від окупантів.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. За його словами, звільнення цього населеного пункту дає захисникам України ряд переваг над ворогом.

"Перш за все це контроль логістичних маршрутів, які забезпечують різними типами постачання місто Бахмут. Окрім цього, це оголення флангів, зокрема, південного, що дозволить нам в подальшому більш зручніше просуватися вглибину порядків противника, а також завдавати більш точних та більш глибших вогневих ударів, використовуючи артилерійські системи та інше озброєння, яке у нас є", - сказав він.

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Також він зазначив, що після звільнення Кліщіївки українські військові продовжують закріплятися на місцевості та проводять стабілізаційні дії з розмінування.

"Наші підрозділи на цьому напрямку завдали дуже потужного ураження низці російський окупаційних підрозділів, а саме – десантним підрозділам, батальйону "Ахмат" з "кадирівцями", Шторм-зет з російськими злочинцям, ГРУ Генштабу РФ, а також розбили та завдали потужних ударів мотострілецьким підрозділам окупаційної армії", - додав він.

Звільнення Кліщіївки – що відомо

Впродовж останніх тижнів українські військові мають певні успіхи в районі Бахмуту. Кілька днів тому Збройні сили України провели вдалий штурм та звільнили Андріївку.

Сьогодні українські захисники та захисниці звільнили від російських окупантів населений пункт Кліщіївка у Донецькій області, що знаходиться південніше Бахмуту.

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