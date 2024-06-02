Один з літаків, що патрулює акваторію моря, мали списати десятиліття тому.

Південний напрямок є найбільш насиченим російською авіацією, тому що так окупанти намагаються компенсувати втрату контролю над морською акваторією. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник пресцентру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук.

За його словами, бійцям ЗСУ тут дедалі все частіше доводиться застосовувати кмітливість, бо ворожих безпілотників на півдні дуже багато. Серед них – дорогі розвідники, вартість яких складає від 100 тис. доларів, але ворог не рахується з втратами. Плетенчук наголосив, що пілотованої авіації на південному напрямку теж дуже багато.

"Тут можна побачити такий "зоопарк", що жоден інший напрямок, мабуть, не похизується. Наприклад, наявність літака Бе-12, який вони реально вже витягли зі звалища, подовжили йому термін експлуатації, бо він мав бути списаний ще років 10 тому. І він тепер патрулює акваторію на маленькій швидкості. Всі моделі гелікоптерів: від Мі до Ка. Всі "сушки", які є в наявності, "МіГи". Лише дронів — п’ять моделей можемо назвати, які тут застосовуються", — сказав речник.

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За його словами, таке насичення та різноманіття ворожої авіації на півдні України пов’язане з тим, що загарбники намагаються компенсувати відсутність у певній частині Чорного моря свого корабельно-катерного угруповання та літаків дальнього радіолокаційного стеження, зокрема А-50.

Російська авіація на фронті

Як повідомляв УНІАН, речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що ворог дуже активно використовує безпілотні літальні апарати, розвідувальні дрони й таким чином він корегує свої ракетні удари. Досить часто ці дрони фіксуються на півдні, поблизу Херсона, у Запорізькі області та біля Харкова.

Крім того, загарбники використовують для розвідки вже не літак далекого радіолокаційного виявлення А-50, а Су-24МР, які часто з'являються поблизу кордонів у повітряному просторі РФ. Водночас основна діяльність цих літаків направлена на виявлення систем ППО України, також СУ-24МР збирають й іншу інформацію про ЗСУ.

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