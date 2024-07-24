Внаслідок влучання знищено фасад і перекриття на кількох поверхах будівлі, пошкоджені автівки організації.

Росіяни сьогодні вдарили балістикою по офісу швейцарського фонду протимінної діяльності FSD на Харківщині. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Росіяни атакували офіс гуманітарної організації, яка розміновувала територію Харківщини. Сьогодні о 5 ранку росіяни балістичною ракетою влучили по офісу Швейцарського фонду протимінної діяльності FSD", - написав він у Telegram.

За інформацією Синєгубова, внаслідок влучання знищено фасад і перекриття на кількох поверхах будівлі. Також пошкоджені шість автівок, які використовували медики організації.

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Голова ОВА підкреслив, що Харківщина є одною з найзабрудненіших вибухонебезпечними предметами областей, тому діяльність таких організацій, розвиток сфери гуманітарного розмінування є критично важливими для безпеки людей та функціонування приватного сектору.

"Ми постійно працюємо над тим, щоб залучати якомога більше ініціатив, допомоги — всього, що пришвидшило б очищення території. Однак росіяни вкотре показали своє реальне ставлення до наших цивільних людей — обстрілявши тих, хто займається саме гуманітарною місією", - підкреслив Синєгубов.

Атака на Харківщину 24 липня – що відомо

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, 24 липня російські окупанти завдали удару по Харківщині балістичною ракетою "Іскандер-М" та ракетою, тип якої встановлюється (із Бєлгородської обл. – РФ.).

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вороги сьогодні почали бити по місту після 5 ранку. За його даними, було два вибухи, і є стільки ж "прильотів". Зокрема, перший удар зафіксовано у промисловій зоні одного з районів, другий – у приватному секторі. Сталася пожежа в одному з будинків.

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