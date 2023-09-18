Українські військовослужбовці закріпляються там на рубежах та тримають оборону.

Начальник прес-служби Східного угрупування Збройних сил України Ілля Євлаш зауважує, що російські окупанти намагаються штурмувати Андріївку та Кліщіївку, але всі їхні спроби безуспішні.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо того, чи вдалося українським захисникам достатньо надійно закріпитися в Андріївці та Кліщіївці, і чи намагаються російські окупанти знову відбити ці населені пункти.

"Ворог намагається відновити втрачені позиції. Він намагається штурмувати населені пункти Андріївку та Кліщіївку. Проте безуспішно. Наші військовослужбовці закріпляються зараз на рубежах та тримають оборону, не даючи ворогу прорватися вглибину наших порядків та відбити свої позиції", - розповів Євлаш.

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Він нагадав, що 17 вересня українські війська відбили у противника та повністю звільнили Кліщіївку, вони продовжують тримати там оборону.

"Цей населений пункт дуже важливий тактично. В плані того, що це звільняє нам для подальшого просування територію. І досить сприятливий плацдарм для подальших просувань. Також це оголяє фланг, південний фланг Бахмуту і наближає нас до цього населеного пункту", - сказав начальник прес-служби.

Крім того, на запитання, чи вдалося за рахунок взяття цих двох населених пунктів поповнити обмінний фонд, Євлаш зауважив, що "вдалося взяти полонених", їх було передано відповідним спецслужбам.

Ситуація на східному фронті - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 18 вересня, командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський зазначив, що загальна обстановка на Східному напрямку залишається складною. Ворог там не полишає своїх намірів щодо поновлення наступальних дій на Куп’янському та Лиманському напрямках, до яких здійснює активну підготовку.

Крім того, продовжуються запеклі бої в районі Бахмута. Після втрати минулого тижня населених пунктів Андріївки та Кліщіївки загарбники проводять численні контратаки з різних напрямків, безуспішно намагаючись повернути втрачені позиції.

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