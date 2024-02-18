Оператор FPV-дрона розповів про специфіку своєї роботи на фронті.

Сучасні FPV-дрони, які використовують на фронті в Україні, коштують близько $400, можуть літати на відстань до 20 км і важать всього 1,5 кг.

Про це розповів заступнику головного редактора BILD Паулю Ронцхаймеру один з операторів такого дрона - 30-річний Сем. До війни він працював фотографом, а потім служив снайпером. Після поранення пройшов перепідготовку і став дроноводом. Сем керує безпілотниками із засідки, як правило, з лісу, і полює на російську бронетехніку. За рік він знищив понад 30 танків та іншого озброєння. В деякі дні він витрачає до 10 дронів і влучає у 80% випадків.

"Чи влучите ви дроном в ціль, залежить від багатьох факторів: від противника, погодних умов. Ми використовуємо електронні запобіжники. Прикріплюємо їх до дрона і " бум!"Якщо влучити правильно і вибухівка здетонує всередині танка, шансів вижити у екіпажу немає. Це особливість російських танків. На відміну від західних вони не створені для захисту екіпажу, - сказав він. - Найбільший секрет, ймовірно, полягає у використанні різних частот для управління дроном, для дистанційного керування, тому що різних частот дуже багато", - розповів Сем про свою роботу.

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Інший оператор дронів 24-річний Іван розповів, що ця військова спеціальність не менш небезпечна, ніж інші: "Це небезпечно. Люди завжди думають, що, будучи оператором дрона, ти знаходишся далеко від передової, але це не так. Ми знаходимося на відстані 2-3 км, і російські удари вражають нас так само, як і всіх інших. Звичайно, не так, як піхоту, але це небезпечно і для нас".

FPV-дрони на фронті

На фронті FPV-дрони зайняли серйозну нішу між стрілецькою зброєю та легкою артилерією. Як пояснив ветеран АТО і ветеран російсько-української війни Євген Дикий, це виходить з середніх характеристик БПЛА. Вони мають дальність 5-7 км і здатні нести заряд потужністю ручної гранати. На його думку, FPV-дрони непогано замінюють станкові гранатомети, танкові гранатомети і ПТУР. Однак невеликі БПЛА вже не здатні замінити важкі міномети.

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