Загарбники кажуть, що дрон з ретранслятором важко виявити, а саме він шукає цілі.

Українські сили використовують "зграї" FPV-безпілотників на чолі з "королевою" (або "маткою", як кажуть окупанти - УНІАН) для нападу на російські позиції.

Про цю тактику один з російських окупантів розповів в інтерв'ю російським пропагандистам. За його словами, "королева" виводить зграю з десятка дронів для нападу.

"Вони відправляють велике крило з ретранслятором. Під ним йде зграя FPV-дронів, приблизно 10. "Матка" ледить вище, на великій висоті в невеликому діапазоні виявлення. Вона виводить зграю дронів, які потім спускаються на позиції та починають працювати", - сказав він.

Пропагандист Дмитро Зіменкін, який брав інтерв'ю у солдата, сказав, що така тактика дозволила українським операторам безпілотників "економити батареї".

"Коли великий материнський безпілотник помічає цілі, камікадзе злітають, іноді за кілька метрів від цілі, і атакують. Якщо "королеву" усунути, то всю її зграю можна нейтралізувати", - сказав Зіменкін.

Виробництво дронів в Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше Федоров зауважив, що за час повномасштабної війни уряд України змінив політику для виробників безпілотників, прибравши блокери і створивши для них умови. Це дало старт масовому виробництву. Саме тому мільйон FPV-дронів за рік - це реалістична ціль. Він також закликав українців пройти безкоштовне навчання та збирати FPV-дрони вдома.

За словами міністра, зараз виробництво розвивається, і поки компанії набирають обертів, "особисто можете рухати Україну до перемоги, навіть у тилу". Він розповів про одну з відповідних ініціатив - проект "Народний дрон". Це інженерний курс, який навчить, як удома зібрати 7-дюймовий FPV-дрон.

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