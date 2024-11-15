Російська економіка виявилась не такою стійкою, як стверджує її влада.

На Росію в найближчому майбутньому чекають серйозні проблеми. За оцінкою аналітиків, економіка агресора виявилася не такою стійкою, як стверджує Кремль.

Як повідомляє американський Інститут вивчення війни, це підтверджує й нещодавня економічна політика Москви. Йдеться про те, що економіка РФ зіштовхнеться із значними проблемами у 2025 році. Правитель Росії Володимир Путін стурбований економічною стабільністю своєї країни у довгостроковій перспективі.

Нещодавно російська влада ухвалила кілька рішень, спрямованих на скорочення витрат уряду на поранених військових, боротьбу з інфляцією, а також вирішення довгострокових демографічних проблем, таких як низький рівень народжуваності та нестача робочої сили.

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Така політика демонструє, що російська економіка виявилась не такою стійкою до західних санкцій, грошових обмежень і вартості військових дій, як про це говорить і стверджує уряд. Крім того, це говорить й про те, що РФ не здатна підтримувати затяжні воєнні дії протягом багатьох років і десятиліть, захищаючи своє суспільство від економічних проблем.

На думку аналітиків, послідовна західна та міжнародна підтримка опору України на полі бою ще більше посилить економічні проблеми агресору.

Наслідки війни в Україні для РФ

Як писало WP, Росія може дозволити собі вести війну проти України ще протягом кількох років.

Водночас Business Insider прогнозував, що економіка РФ може протриматися ще півтора року, перш ніж почне слабшати.

Bloomberg стверджував, що російська економіка, яка страждає від величезних витрат на війну проти України, може різко сповільнитися через санкції проти ключових секторів.

Президент Української асоціації пілотів Геннадій Хазан заявляв, що Росія має економічний запас до кінця наступного року і її треба дотиснути. Після цього в їхньої економіки має статися обвал.

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