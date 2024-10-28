Обхід санкцій став у Росії самостійним сектором бізнесу, і заборонені західні товари, як і раніше, потрапляють у країну.

Російська економіка змогла впоратися із західними санкціями і зараз переживає потужний ріст, пише CBS News. За словами Річарда Конноллі, молодшого наукового співробітника Королівського інституту об'єднаних служб у Лондоні та фахівця з російської економіки, кількість малих і середніх підприємств, зареєстрованих у Росії, досягла небувалого рівня.

У статті наголошується, що після того, як низка західних компаній пішли з країни або призупинили свою діяльність у зв'язку з вторгненням Росії в Україну, їм на зміну швидко прийшли російські версії. Так, замість Starbucks тепер є Stars Coffee, замість Zara - Maag, а замість Coca Cola - "Добрая кола".

Конноллі зазначає, що обхід санкцій став у Росії самостійним сектором бізнесу, і заборонені західні товари, як і раніше, потрапляють до Росії. За його словами, більшість товарів, які були б доступні росіянам до війни, доступні і зараз.

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Так, хоча санкції забороняють продаж у Росію таких автомобілів, як Mercedes або Chrysler, вони все одно потрапляють у Росію через треті країни, такі як Грузія, Казахстан і Китай. Ціни на них вищі через звивистий шлях імпорту, але є багаті росіяни, готові платити.

"У багатьох російських малих підприємств є стимул купувати товари на зовнішніх ринках у країнах, що потрапили під санкції, привозити їх назад у Росію і продавати з дуже гарною націнкою", - каже Конноллі.

Конноллі зазначає, що до війни російські інвестиції в економіку були недостатніми, проте відтоді, як почалася війна і були введені санкції, економічна траєкторія змінилася. За його словами, це "найшвидше зростання російської економіки за останнє десятиліття".

Однак, зазначає експерт, залишається питання, чи зможуть вони підтримувати це зростання протягом довгого часу.

Економіка Росії та війна

Як писало WP, Росія може дозволити собі вести війну проти України ще протягом кількох років. Цьому сприяють високі доходи від продажу нафти і неефективність західних санкцій.

У квітні Business Insider прогнозував, що економіка РФ може протриматися ще півтора року, перш ніж почне слабшати.

Зі свого боку видання Bloomberg писало, що російська економіка, яка страждає від величезних витрат на війну проти України, може різко сповільнитися через санкції проти ключових секторів.

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