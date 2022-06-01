У відомстві підкреслюють, що завчасна інформація активізує ворога, тому Міноборони дотримується іншої політики.

Україна не оголошує про успіхи контрнаступу сил оборони України, щоб не нашкодити процесу. Про результати повідомляють, коли українські війська остаточного закріплюються на тих чи інших позиціях.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

"Ситуація на сході та півдні неоднорідна, тому не можна однозначно говорити, що десь щось ми тільки втрачаємо або тільки контрнаступ. Ситуація є різною по різних точках і бої це завжди динаміка", - розповіла Маляр.

Вона пояснила, до моменту закріплення ЗСУ на певному рубежі, ситуація може декілька разів змінитися. "Тому остаточно говорити що такий то населений пункт вже наш можна тільки після закріплення там ЗСУ", - підкреслила вона.

Маляр наголосила, що Міноборони та ЗСУ дотримуються політики нерозголошення завчасних результатів контрнаступу до тих пір, поки армія не закріпиться там.

"Завчасне оголошення такої інформації зазвичай активізує ворога. Тому, у нас є напрямки де ворог наступає і ми потужно чинимо опір, а є напрямки, де ми здійснюємо контрнаступ і у нас є успіхи", - додала Маляр.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська продовжують наступати на сході України, маючи намір вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей.

Ворог вже пробрався в Сєвєродонецьк, в даний час за контроль міста йдуть бої. Ризику оточення ЗСУ немає, оскільки в українських сил є можливість покинути населений пункт у напрямку Лисичанська, повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За даними Генштабу, ЗС Росії збираються наступати на Харківському напрямку. Раніше велика колона військової техніки в тому районі була заблокована контрнаступальними заходами українських захисників.

Водночас ЗСУ продовжують успішно витісняти окупантів з населених пунктів на Херсонському напрямку.

Українські військові знищили вже 30 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої військової техніки.

У США вважають, що наступні тижні боїв в Україні будуть вирішальними.

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