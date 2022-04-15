Силами Національної поліції затримано 640 диверсантів.

Органами Національної поліції зареєстровано понад 6 тисяч кримінальних проваджень, пов’язаних з вчиненням російськими окупаційними військами злочинів.

Це близько 95% кримінальних проваджень, зареєстрованих на національному рівні, щоб у майбутньому притягнути російське військово-політичне керівництво до відповідальності за вчинені злочини на території України.

Про це перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін повідомив в ефірі інформаційного телемарафону.

Щоб у недалекому майбутньому притягнути РФ та російське військово-політичне керівництво до відповідальності за вчинені злочини на території України, потрібно максимально використовувати всі можливості, які надає національна юрисдикція, зокрема органи правосуддя України, активно співпрацювати з прокурором міжнародного кримінального суду.

"Крім того, триває робота з протидії диверсійно-розвідувальним групам. Силами Національної поліції затримано 640 диверсантів, які складалися попередньо в 98 ДРГ. Більшість з них передана для подальшого розслідування до органів СБУ, відповідно до норм підслідності", - зазначив перший заступник міністра внутрішніх справ України.

Також, ведеться активна співпраця з іноземними партнерами. "Ми запрошуємо іноземні пожежні команди з тим, щоб вони приєднувались до нас зі своїм обладнанням і допомагали в гасінні пожеж , спричинених артилерійськими або авіаційними обстрілами. На наше запрошення, буквально сьогодні, до Києва прибула пожежна команда рятувальників зі США", - сказав Єнін.

Як повідомляв УНІАН, ЗМІ знайшли окупанта з дружиною, яка закликала його ґвалтувати "українських баб".