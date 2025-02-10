Російсько-українська війна триває й ворог не припиняє спроб захопити нові території навколо Покровська.
Про це в ефірі "24 Каналу" розповів Микола Гриценко, начальник штабу 4 батальйону "Сила свободи" бригади НГУ "Рубіж".
"Противник використовує тактику м'ясних штурмів, комбінуючи її з технікою, з квадроциклами. Це максимально ненавчені бійці, їх набирають десь по кабаках в Росії. Вони проходять підготовку тиждень-два і їх відправляють відразу на виконання бойового завдання. 99% не повертаються. Противник максимально намагається просуватися цим непотребом, який він викидає як гарматне м'ясо", – розповів Гриценко.
Військовий додав, що через подібну тактику втрати РФ на цьому напрямку "колосальні".
"На одного нашого пораненого приходиться 30 мертвих орків. Тобто можна зрозуміти, якими навалами вони пруть і як складно їх зупиняти на цих рубежах", – додав військовий.
Ситуація на фронті залишається складною: важливі новини
Раніше УНІАН повідомляв, що Україна почала наступальні дії одночасно на кількох напрямках фронту. Зокрема журналісти Le Figaro відзначає, що Сили оборони повертають собі ініціативу в Курській області РФ, а також у районі Торецька та Покровська Донецької області.
Стосовно ситуації в Курській області розповіли і в ЗСУ. За словами голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, Україна має "достатньо хороші" тактичні результати на Курщині.