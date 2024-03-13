Зокрема, ворог атакував на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Оріхівському напрямках.

Упродовж доби російські окупанти атакували майже на всіх напрямках фронту. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Так, протягом доби відбулось 70 бойових зіткнень. Зокрема, на Куп’янському напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де противник намагався витіснити підрозділи із займаних позицій.

Водночас, на Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

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На Бахмутському напрямку, як поінформували в Генштабі, Силами оборони відбито 3 атаки противника в районах східніше Часового Яру, Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити своє тактичне положення.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 19 разів намагався прорвати оборону наших військ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зазначається, що на Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 5 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку, ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 2 безуспішні штурмові дії на позиції наших захисників", - мовиться у зведенні.

Ситуація на фронті вчора

Як повідомляв УНІАН, минулої доби, 12 березня, на фронті між ЗСУ та російськими окупантами відбулося 91 бойове зіткнення.

На Авдіївському напрямку було набагато гарячіше. Росіяни здійснили 26 атак в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області, але успіху не мали.

Стільки ж атак зафіксовано на Новопавлівському напрямку. Там ЗСУ стримували ворога, який наступав за підтримки авіації, в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки Донецької області. На Оріхівському напрямку ворог 12 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

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