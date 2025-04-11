Миротворці будуть відправлені в Україну, щоб насамперед стримувати РФ від порушення будь-якої мирної угоди.

Велика Британія розглядає можливість розміщення військ в Україні терміном на п'ять років.

Як повідомило видання The Telegraph із посиланням на джерела, такі плани обговорюють із союзниками. Видання зазначило, що згідно з планом, який є одним із низки варіантів на столі, сили під проводом Європи буде введено в Україну, щоб насамперед стримувати Росію від порушення будь-якої мирної угоди і надати українським військовим такий необхідний перепочинок.

Згідно з планом, франко-британські "сили запевнення" також запропонують допомогу в захисті неба і морів України.

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Але головною метою розгортання буде негайний початок допомоги в навчанні та відновленні ЗСУ для стримування ще одного можливого російського нападу. Пізніше вони будуть виведені поетапно, а останні війська залишать Україну приблизно через п'ять років, зазначило видання.

Журналісти наголосили, що Велика Британія, Франція та їхні союзники намагатимуться спрацювати на випередження і швидко відновити та зміцнити українську армію до того, як Кремль буде готовий до нового нападу.

Керівники британської, датської та німецької розвідок вважають, що Путін може бути готовим до цього всього через п'ять років.

Миротворчі сили в Україні

У березні представник прем'єр-міністра Великої Британії Кейра Стармера заявляв, що "значна кількість" країн готові відправити миротворчі війська в Україну в разі мирної угоди з РФ.

7 квітня оглядач Bloomberg Марк Чемпіон припустив, що Європа не зможе відправити миротворців в Україну без допомоги США.

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