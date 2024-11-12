Кореспондент видання заявив, що, незважаючи на підготовку фортифікацій, цього недостатньо, щоб виправити проблему.

Збройні сили України перебувають у біді через брак кількості піхотинців та інших важливих компонентів постачання, заявляє кореспондент Sky News Стюарт Рамзі, перебуваючи на сході України. Він підкреслив, що, незважаючи на те, що ЗСУ добре окопалися на Донбасі, вони все одно страждають через величезну проблему з чисельним складом.

"Їм доводиться використовувати американські танки в піхотних маневрах тільки для підтримки бійців, тому що у них просто не вистачає людей на землі для проведення наступальних атак", - зазначив Рамзі.

Крім того, за його словами, "абсолютно життєво необхідним є" отримання Україною допомоги від західних союзників, включно зі США, у той момент, коли існують побоювання про скорочення підтримки Сполучених Штатів після перемоги Дональда Трампа на виборах президента.

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Раніше УНІАН повідомляв, що темп війни зростає, а росіяни адаптуються до своїх помилок. Хоча, за словами капітана НГУ Володимира Назаренка, втрати Росії продовжують зростати, але Кремль готовий до цього.

Крім того, росіяни намагаються зібрати ударний кулак на одному з напрямків.

"Усі говорять про величезну перевагу Росії, і ми бачимо цю перевагу у витривалості. Насправді вони не ведуть війну на виснаження, бо могли б економити трошки своїх "ванек" і "перемагати" спокійніше, якщо вважають, що можуть нас перемогти. Але вони зараз намагаються постійно кидатися в бій. Тому ми бачимо, що ворог поспішає, нервує", акцентував військовий.

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