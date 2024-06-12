Військовий з позивним "Айрон" зазначив, що на фронті постійно йде робота над запровадженням нових підходів, які дозволяють якісніше воювати.

Командир інженерно-авіаційної групи спеціального призначення "Крила Омеги" з позивним "Айрон" розповів, що на фронті був випадок, коли атаку російських окупантів вдалось зупинити за допомогою двох дронів.

На війні "Айрон" з 2022 року, дістав поранення під Вугледаром і в даний час перебуває на реабілітації. В ефірі студії 1+1 він розповів, що першим приніс до свого підрозділу FPV-дрон, а тепер навчає інших, як ними воювати.

"Був випадок, коли ми зупинили атаку ворога двома дронами. Коли БПЛА ще не були мейнстримом, піхота пішла в атаку без техніки - ворог заскочив у дві воронки – один дрон поцілив в одну з них, а другий в іншій вибухнув. Уявляєте? Тоді дрони коштували по $350, тобто за $700 ми зупинили атаку і зберегли багато життів наших воїнів. Математика просто колосальна", - зазначив він.

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"Айрон" зазначив, що на фронті постійно йде робота над запровадженням нових підходів, які дозволяють якісніше воювати. За його словами, коли окупанти арматурою почали "обварювати" свою техніку, то це пристосування в народі прозвали "мангалами". Він зазначив, що такий захист в деяких випадках дійсно допомагав, але на фронті відбувається так звана гонка озброєнь. "Айрон" розказав, що коли ворог почав робити такі наварювання на техніку, то тоді і українські бійці почали працювати над тим, щоб визначити місця куди можна дроном залетіти під цей "мангал". "Ти поставив мангал, а я дивлюся де я можу під нього залетіти. Залітаю з іншого боку або беру інший боєприпас. Це така "гонка озброєнь"", - розповів він.

При цьому військовий додав, що найпрактичніше і найкраще захищатись від дронів за допомою засобів радіоелектронної боротьби.

Війна в Україні: новини

Росіяни прилаштовують на свою бронетехніку усе більш вигадливі конструкції для захисту від українських FPV-дронів. Видання Business Insider зазначає, що на практиці це мало допомагає і слугує радше для самозаспокоєння танкістів.

Видання проаналізувало відео, опубліковане 8-м окремим гірсько-штурмовим батальйоном 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". На ньому видно, як безпілотник підлітає до танка, обвішаного захисними залізними клітками, які називають "мангалами" або "курниками". Оператор дрона таки знаходить вразливе місце і спрямовує безпілотник саме туди.

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