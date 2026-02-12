Ворог активізував удари КАБами: Волошин розповів, де на півдні найгарячіше

Противник використав понад 100 корегованих авіаційних бомб.

На півдні України російська армія за минулу добу збільшила активність авіаційних ударів із застосуванням КАБів. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин.

За його словами, за останні кілька днів минула доба була найбільшою за кількістю таких авіаційних атак.

"Зафіксовано 25 таких ударів із застосуванням понад 100 корегованих авіаційних бомб. Також ворог застосовував некеровані авіаційні ракети - більш як 60 штук", - сказав військовий.

Відео дня

За його словами, найскладніша ситуація біля Гуляйполя Запорізької області, де відбулося 15 боєзіткнень. Зокрема атаки окупантів були у районах Гуляйполя, Добропілля, Дорожнянки та у бік Залізничного, Цвіткового. На Оріхівському напрямку українські військові відбили одну атаку противника в районі Степового. На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив п’ять атак у районі Злагоди та у бік Іванівки, зазначив представник Сил оборони Півдня. Одне бойове зіткнення сталося на Придніпровському (Херсонському) напрямку.

"Противник намагався здійснити якісь штурмові дії, але вони були невдалими. Крім того, ми провели пошуково-ударні й контрдиверсійні дії, знищуючи групи ворога, які намагалися інфільтруватися", - зазначив Волошин.

Ситуація на півдні - що відомо

Нагадаємо, речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин раніше заявив, що росіяни зосередили значні ресурси на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках. Українські військові ведуть там активну маневрену оборону, знищуючи окупантів.

За словами Волошина, на зазначених напрямках перебувають підрозділи кількох армій РФ. Також він спростував повідомлення російських пропагандистів про нібито контрнаступ ЗСУ на Запоріжжі. Він пояснив, що українські бійці тільки ліквідовували ворожі групи, які інфільтрувалися вглиб української оборони.

Вас також можуть зацікавити новини: