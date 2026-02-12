В Україні виник ажіотаж на популярний фрукт

Його обирають через невисоку ціну та можливість зберігання без холодильника.

Цієї зими в Україні серед доставок продуктів з магазинів лідирують банани. Цей фрукт став найпоширенішим товаром у продуктових кошиках, повідомив генеральний менеджер Bolt Food в Україні В’ячеслав Левченко в коментарі УНІАН.

Банани користуються підвищеним попитом через свою поживність та помірну ціну. Вони також не потребують приготування та можуть певний час зберігатися в умовах непрацюючого холодильника завдяки щільній кожурі. Окрім цього фрукту, інші позиції продуктового замовлення виглядають більш звично.

"У категорії замовлень із магазинів користувачі найчастіше додають до кошика базові продукти щоденного споживання. Це мінеральна та питна вода в пляшках, яйця, картопля й інші овочі, а також слабоалкогольні напої", – перераховує Левченко.

В торговельних мережах зазначають, що вибірки продуктів для доставки дещо відрізняються у Києві та по всій країні. Так, українці замовляють в АТБ алкоголь, овочі та фрукти, морозиво, кондитерські вироби та напої. Жителі столиці в харчовому переліку солодощі замінюють на м’ясні делікатеси та ковбаси.

Воденочас в Zakaz.ua виділяють певні тенденції дистанційних закупів:

попит на продукти тривалого зберігання;

товари першої необхідності;

воду, бакалію, заморожені продукти;

зростання обсягів замовлення задля мінімізації їхньої кількості.

Через складну ситуацію з опаленням та світлом, в одному зі столичних районів супермаркетам дозволили працювати цілодобово. Тут охочі можуть погрітися та підзарядити за необхідності свої гаджети.

Водночас в Україні дещо пожвавилися магазинні крадії, які почали виносити більше "безкоштовного" товару. В топ-10 найулюбленіших їхніх позицій входять шоколад, вершкове масло та сир.

