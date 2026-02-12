Китай послабив хватку і різко знизив мита на деякі молочні продукти з ЄС

Попри потепління відносин, ЄС зіткнувся з дуже високою конкуренцією з боку інших країн-експортерів.

Китай встановив остаточні імпортні мита на деякі молочні продукти з Європейського союзу на рівні нижче ставок, оголошених наприкінці 2025 року. Це чергова ознака стабілізації торговельних відносин між Пекіном і Брюсселем.

Видання Bloomberg пише, що мита Пекіна в розмірі 11,7%, встановлені за результатами антисубсидіарного розслідування, поширюються на свіжий і перероблений сир, і набудуть чинності в п'ятницю, 13 лютого.

Китай розпочав розслідування щодо європейського молочного сектора в 2024 році на тлі торговельної суперечки з ЄС, яка також торкнулася інших продуктів харчування, включно з м'ясом і бренді. Остаточні ставки імпортних мит на свинину, оголошені в грудні, також виявилися значно нижчими за початкові рівні.

Відео дня

За даними уряду, з початку 2025 року і до вересня Китай був дев'ятим за величиною експортним ринком для сиру з ЄС. Обсяг продажів за цей період склав 20 765 тонн, що приблизно на 12% нижче показника попереднього року.

"Європейський експорт сиру та вершків до Китаю зіткнувся з дуже високою конкуренцією з боку інших країн-експортерів, особливо тих, які користуються перевагами угод про вільну торгівлю", - заявив генеральний секретар торгової групи Euromilk Олександр Антон.

Ці побоювання поділяє старший економіст з продовольства та сільського господарства в ING Тейс Гейєр.

"Остаточні мита нижчі, але доступ до ринку, як і раніше, викликає занепокоєння. Китай довгий час вважався зростаючим ринком для експортерів молочної продукції з ЄС, але обсяги експорту таких продуктів, як сир, вже перебували під тиском до введення мит", - зазначив експерт.

Торгова війна між ЄС і Китаєм - головні новини

4 жовтня 2024 року Євросоюз ввів мита на електромобілі з Китаю. Введення таких мит посилить напруженість у торговельних відносинах ЄС з Китаєм. Рішення було прийнято після того, як розслідування виявило, що Пекін несправедливо субсидував свою промисловість.

У свою чергу Китай поставив три компанії з Європейського союзу в центр антидемпінгового розслідування щодо демпінгу цін на свинину. 8 жовтня Пекін ввів мито на європейський бренді.

На початку вересня 2025 року Китай ввів антидемпінгові мита на свинину з ЄС у розмірі до 62%.

Вас також можуть зацікавити новини: