Росія вперше за майже три роки запустила важку ракету 'Протон-М' (фото)

Попередній запуск ракети-носія цього типу провели у березні 2023 року.

Сьогодні з космодрому "Байконур" стартувала ракета-носій важкого класу "Протон-М" із розгінним блоком ДМ-03 та гідрометеорологічним космічним апаратом "Електро-Л" № 5. Про це повідомляє "Роскосмос".

Пуск ракети відбувся зі стартового комплексу майданчика №81, який традиційно використовують для запусків корисного навантаження за допомогою ракет серії "Протон".

Геостаціонарні супутники системи "Електро" використовуються для цілодобового моніторингу погоди. Кожен апарат знаходиться над однією точкою планети на висоті близько 36 тисяч кілометрів. Зараз на орбіті працюють три апарати цієї серії - "Електро-Л" №2, №3 та №4.

Запуск став знаковою подією для росіян, яка ознаменувала повернення "Протонів" до активної експлуатації після тривалої перерви майже у три роки. Попередній старт ракети-носія цього типу провели у березні 2023-го.

"Протон-М" - що відомо

"Протон-М" належить до сімейства ракет-носіїв "Протон", створених на початку 1960-х років під керівництвом конструктора Володимира Челомея. "Протони" застосовують для виведення в космос різних космічних апаратів, у тому числі навігаційних, військових і комерційних супутників, а також міжпланетних автоматичних станцій.

З конструктивної точки зору це одноразова триступенева ракета-носій важкого класу. Загальна висота ракети становить до 58,2 м, максимальний діаметр - 7,4 м, стартова маса - близько 705 тонн, а вантажність - до 23,7 тонни на низьку опорну орбіту.

Сьогодні радянська ракета де-факто доживає свій вік. Ще у червні 2018 року Дмитро Рогозін, який на той момент керував "Роскосмосом", заявив про закриття проєкту "Протон". Надалі цей носій змінить важка ракета "Ангара-А5", яку вважають більш екологічною.

Криза російської космічної галузі

Варто сказати, що раніше запуск "Протона-М" був запланований на 15 грудня. Але тоді в Роскосмосі заявили про перенесення старту для усунення недоліків у розгінному блоці.

Подібні перенесення запусків є нетиповими для РФ, тому, на думку фахівців з Центру протидії дезінформації, це може свідчити про кризу, яку переживає космічна галузь Росії.

Нагадаємо, у листопаді під час чергового запуску ракети було пошкоджено стартовий майданчик на космодромі "Байконур". Судячи з фото та відео, сервісний відсік під стартовим майданчиком був зміщений під час запуску ракетних двигунів. Таким чином тоді Росія втратила можливість запускати людей у космос.

