Apple почала масово блокувати акаунти росіян: названо причину ізоляції РФ

Росіяни скаржаться на блокування, видалення профілів та неможливість користуватися сервісами Apple.

Власники продукції Apple в Росії жаліються, що американська компанія почала обмежувати покупки, оформлення передплат та інші операції для росіян, чиї дані збігаються з інформацією з санкційних списків, пише The Moscow Times.

Користувачі отримують повідомлення, в яких йдеться про те, що вони не можуть здійснювати покупки, оскільки їхні дані "повністю або частково збігаються з даними однієї або кількох сторін зі списку осіб, які перебувають під санкціями уряду США або іншого уряду".

У компанії пояснили, що вони зобов'язані дотримуватися чинного законодавства та нормативних вимог. Якщо раніше подібні випадки були поодинокими, то тепер обмеження набули масового характеру.

Відео дня

Зазначається, що це може торкнутися десятків тисяч російських користувачів, які в результаті можуть втратити доступ до своїх Apple ID. Власники пристроїв вже скаржаться на блокування, видалення профілів та неможливість користуватися сервісами.

За словами користувачів iPhone, в налаштуваннях облікового запису з'явилося повідомлення про необхідність пройти додаткову перевірку особи та завантажити фото паспорта. Без цього не можна здійснювати покупки в App Store, а також виникають складнощі з доступом до Game Center, ігор та iCloud.

Крім того, Apple посилює контроль за постачанням смартфонів до Росії через інші країни, де компанія офіційно не працює. Офіційні дистриб'ютори попередили місцевих рітейлерів про високі штрафи за активацію iPhone за допомогою іноземних SIM-карток протягом 90 днів після покупки. Особлива увага приділяється новітній 17 серії смартфонів.

У розсилці для продавців зазначено, що у разі виявлення використання пристроїв із закордонними SIM-картами "на вашу торгову точку буде накладено високий штраф, а код магазину може бути заблокований відповідно до політики".

12 лютого стало відомо, що Кремль намагався повністю заблокувати месенджер WhatsApp на своїй території. Метою обмежень є змусити понад 100 мільйонів користувачів у Росії перейти на державну платформу Max, яка є "додатком для спостереження".

Раніше NBC News повідомляло, що російська влада все активніше впроваджує "білий список" – обмежений реєстр схвалених урядом веб-сайтів, до яких люди можуть отримати доступ з телефонів під час відключень мобільного інтернету. Це жорстко обмежує інформацію, яку вони отримують.

Вас також можуть зацікавити новини: