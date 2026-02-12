Росія рятує нафтою країну, де США хотіли б змінити режим

У Кремлі сподіваються на конструктивний діалог з США.

Росія готується найближчим часом відправити на Кубу вантажі сирої нафти та палива, повідомляє Reuters з посиланням на інформацію російських ЗМІ.

"У найближчому майбутньому очікується постачання нафти та нафтопродуктів з Росії до Куби в якості гуманітарної допомоги", – повідомив російським ЗМІ тамтешній диполомат.

У Кремлі відмовилися безпосередньо коментувати повідомлення про цей план, але зазначили, що підтримують контакт з офіційною Гаваною для обговорення можливої підтримки.

"Ми перебуваємо в тісному контакті з нашими кубинськими друзями і обговорюємо варіанти надання їм допомоги", – заявив журналістам прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

На запитання, чи може Вашингтон підвищити мита на російські товари, якщо Москва допоможе Кубі, Пєсков відповів:

Ми не хочемо жодної ескалації, але, з іншого боку, зараз ми не маємо значного обсягу торгівлі зі Сполученими Штатами. Ми, ймовірно, розраховуємо на конструктивний діалог і вирішення існуючих проблем шляхом діалогу.

Reuters зазначає, що Куба зіштовхнулася з дефіцитом палива після того, як США вирішили перекрити їй постачання нафти. Журналісти пояснють, що Куба тривалий час покладалася на Венесуелу в питаннях постачання авіаційного палива та нафти. Водночас, за даними журналістів, з середини грудня, "коли Вашингтон вжив заходів для блокування венесуельського експорту, вона не отримувала нафту та нафтопродукти від свого найближчого союзника".

"Комуністична влада острова попередила міжнародні авіакомпанії, що авіаційне паливо більше не буде доступним, що є останнім свідченням швидкого погіршення ситуації", - додає видання.

До слова держсекретар США Марко Рубіо ще на початку 2026 року в інтерв’ю NBC News дав зрозуміти, що Вашингтон не проти змінити режим на Кубі, зазначивши, що в офіційної Гавани великі проблеми.

"Я не думаю, що це якась таємниця, що ми не великі прихильники кубинського режиму, який, до речі, і підтримував Мадуро (захоплений США президент Венесуели, – УНІАН)", - зазначив Рубіо.

Та і сам Дональд Трамп після захоплення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро натякнув, що Куба може стати наступною.

"Система працює не найкращим чином. Люди там страждають. Думаю, зрештою ми поговоримо про Кубу, тому що Куба зазнає невдач як держава", - заявив Трамп.

Погрози США на адресу Куби - останні новини

На початку січня президент США Дональд Трамп заявив про можливість ударів по Кубі. Вже наприкінці січня Трамп оголосив надзвичайний стан у США через Кубу. Зазначається, що адміністрація Дональда Трампа намагатиметься притягнути кубинський режим до відповідальності, водночас підтримуючи прагнення кубинського народу до вільного та демократичного суспільства.

