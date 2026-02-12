Зеленський різко відреагував на дискваліфікацію українського спортсмена на Олімпіаді

Олімпійський рух не повинен підігравати агресору, наголосив президент.

Президент України Володимир Зеленський різко розкритикував рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо відсторонення українського скелетоніста Владислава Гераскевича від участі в змаганнях на зимових Олімпійських іграх 2026 року. Про це йдеться у повідомленні глави держави в Telegram.

"Спорт не означає безпамʼятство, а олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору. На жаль, рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича говорить про інше. Це точно не про принципи олімпізму, які засновані на справедливості та підтримці миру", - наголосив Зеленський.

При цьому, президент дякує Гераскевичу за чітку позицію.

"Його шолом із портретами загиблих українських спортсменів – це про шану і памʼять. Це нагадування всьому світові, що таке російська агресія і яка ціна боротьби за незалежність", - додав Зеленський.

Він переконаний, що в цьому немає порушення жодного правила.

"Це Росія постійно порушує олімпійські принципи і використовує час проведення Олімпіади для війни. У 2008-му – війна проти Грузії, у 2014-му – окупація Криму, у 2022-му – повномасштабне вторгнення в Україну. І зараз, у 2026-му, попри численні заклики припинити вогонь на час проведення зимових Олімпійських ігор – повна зневага з боку Росії і збільшення ударів ракетами й дронами по нашій енергетиці та наших людях", - підкреслив Зеленський.

Як нагадав глава держави, 660 українських атлетів і тренерів були вбиті Росією за час повномасштабної війни. Сотні українських спортсменів більше ніколи не зможуть взяти участь ні в Олімпійських іграх, ні в будь-яких інших міжнародних змаганнях.

"Але, при цьому, 13 росіян зараз в Італії і беруть участь в Олімпіаді. Це на Олімпійських іграх вони під "нейтральними" прапорами, а в житті публічно підтримують російську агресію проти України та окупацію наших територій. І саме вони заслуговують на дискваліфікацію", - констатує Зеленський.

Скандал з українським спортсменом на Зимовій Олімпіаді

Як повідомляв УНІАН, український спортсмен Владислав Гераскевич, який виступає в скелетоні (разновид санного спорту), хотів нагадати світу про те, що Росія скоює щоденні вбивства невинних людей в Україні. Він прагнув виступати у "Шоломі пам’яті", на якому зображено портрети вбитиз росіянами українських спортсменів.

Міжнародний олімпійський комітет заборонив йому виступати в такому шоломі, а коли спортсмен проігнорував заборону, МОК дискваліфікуав його.

