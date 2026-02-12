Україна різко збільшила споживання газу: Шмигаль пояснив, чи є загроза дефіциту

Денис Шмигаль зазначив, що Україна збільшила споживання газу на 30% у порівнянні з 2025 роком.

Україна збільшила споживання газу на 30% у порівнянні з минулим роком через погодні умови. При цьому запасів газу у газосховищах, найімовірніше, вистачить для проходження опалювального сезону, заявив міністр енергетики Денис Шмигаль на засіданні енергетичного комітету парламенту.

"У нас споживання газу цього року вище ніж минулого. Орієнтовно на 30% у січні і, навіть по лютому. Сьогодні був перший день, коли в нас споживання зрівнялося", - повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що минулого року Україна взимку споживала в середньому близько 100 мільйонів кубометрів газу на добу, то у 2026 році цей показник до 130 мільйонів кубів. Міністр пояснив, що минулорічна зима була теплішою.

Водночас Шмигаль зазначив, що запаси газу у підземних сховищах на 2 мільярди кубометрів перевищують "аналогічний період минулого року", а НАК "Нафтогаз України" продовжує імпортувати "блакитне паливо". Очільник Міненерго додав, що, за розрахунками міністерства, газу для проходження опалювального сезону Україні вистачить.

Разом з тим, він дав зрозуміти, що російські обстріли газової інфраструктури потенційно можуть змінити ситуацію і на уточнююче питання голови комітету Андрія Геруса щодо ризиків дефіциту газу відповів так: "Ризики помірні".

Атаки РФ на газову інфраструктуру - останні новини

Росія продовжує систематично атакувати газову інфраструктуру України. Ворожі удари, за неофіційними даними, вже знищили приблизно 60% газового виробництва.

При цьому НАК "Нафтогаз України" змушена збільшити імпорт газу через атаки РФ. За словами комерційного директора групи Сергія Федоренка, Україна досягла попередніх домовленостей про фінансування імпорту газу, який потрібен для проходження опалювального сезону.

За словами заступника директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрія Закревського, Росія ударами по газовій інфраструктурі прагне розділити газотранспортну систему на острови, щоб залишити українців без "блакитного палива".

