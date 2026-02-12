Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на 13 лютого

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,03 грн/євро.

Національний банк України встановив на п’ятницю, 13 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,99 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 4 копійки.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила свої позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,03 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 18 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,06/43,00 грн/дол., а єдина європейська валюта - 51,15/51,17 грн/євро.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 12 лютого знизився на 6 копійок і становив 43,22 гривні за долар, а курс євро в банку знизився на 20 копійок і становив 51,50 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 42,62 гривні, а євро - за курсом 50,50 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара до гривні в банках України залишився на попередньому рівні і становив 43,35 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 42,83 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні зріс на 4 копійки і складав 51,60 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,90 гривні за євро.

