Нацбанк посилив гривню: офіційний курс валют на 13 лютого

Національний банк України встановив на п’ятницю, 13 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,99 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 4 копійки. 

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також посилила свої позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,03 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 18 копійок. 

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,06/43,00 грн/дол., а єдина європейська валюта - 51,15/51,17 грн/євро. 

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" 12 лютого знизився на 6 копійок і становив 43,22 гривні за долар, а курс євро в банку знизився на 20 копійок і становив 51,50 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна було за курсом 42,62 гривні, а євро - за курсом 50,50 гривні за одиницю іноземної валюти. 

Курс долара до гривні в банках України залишився на попередньому рівні і становив 43,35 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 42,83 гривні за долар. При цьому середній курс євро до гривні зріс на 4 копійки і складав 51,60 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,90 гривні за євро. 

