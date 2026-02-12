В Раді пояснили, що робить Кремль, щоб не допустити повалення режиму

За його словами, Путін сподівався, що все пройде дуже швидко - за декілька днів чи тижнів.

В Росії влада боїться, що через соціальні мережі можуть координуватися протестні акції, котрі призведуть повалення режиму. Про це сказав в коментарі УНІАН голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, Олександр Мережко з приводу намагання Росії обмежити роботу месенджера Telegram та заблокувати месенджер WhatsApp.

Він зазначив, що стосовно Телеграм, то ряд політиків України ще раніше заявили про необхідність його блокування, оскільки йдеться про російську розробку, яка активно використовується для того, щоб поширювати дезінформацію, вербувати агентів.

"Для нас це питання національної безпеки. Але для Росії, якщо йдеться про якісь соціальні мережі, то це інша мотивація. Вона пов’язана якраз з тим, щоб максимально ізолювати власне населення, контролювати інформаційний простір і не допустити розповсюдженя альтернативних джерел інформації", - підкреслив Мережко.

За його словами, така є тоталітарна практика Росії. Він наголосив, що Росія, не маючи бажаних і швидких успіхів на фронті, зокрема, і в Донецькій області, може піти на посилення мобілізації, і це може викликати протести. Мережко наголосив:

"Ми бачимо, що вже починаєтьсся критика. І навіть на рівні Думи. Там квазі депутат почав критикувати те, що вони називають СВО. Критика розповсюджується, а потім вона виходить на політичний рівень. Зростає незадоволення ситуацією у російського населенням, бо більше 4 років триває війна".

"Це стратегічний провал для Путіна, стратегічнаа поразка", - сказав нардеп.

При цьому додав, що це починає усвідомлювати населення РФ.

"Влада Росії боїться повторення Арабської весни, коли через соцмережі розповсюджувалося незадолення населення і це призвело до повалення режимів. Пам’ятаючи це, Путінський режим намагається закручувати гайки", - підкреслив Мережко.

Він підкреслив, що Росія будь-яке джерело інформації намагається поставити під свій контроль і якщо не вдається, то заборонити.

"Це типова практика для тоталітаризму", - наголосив нардеп.

Арабська весна - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Тунісі у 2011 році пройшла новина про самоспалення нікому невідомого 26-літнього торговця фруктами, в якого поліція конфіскувала товар та електронні ваги. Ця містечкова трагедія стане пусковим гачком параду революцій на половині континенту. Їх назвали - Арабська весна. Протести у Тунісі спробували потопити у крові. Та коли армія стала на бік народу, президент тікає з країни. Акції непокори арабів стали новим феноменом, бо самоорганізація людей відбувалася через соцмережі.

Саме так повстав Єгипет. Масові акції призводять до відставки президента Мубарака. 11 травня вже колишній президент постане перед судом, звинувачений у навмисному вбивстві мирних демонстрантів. Його засудять до довічного ув’язнення. Далі арабська весна перекинеться в Лівію та Сирію.

