В Україні зараз налічується понад 33 мільйони виборців, - ЦВК

Серед них 1,4 млн людей не мають виборчої адреси.

У Державному реєстрі виборців наразі нараховується майже 33,2 млн людей. Про це повідомив перший заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик під час засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо особливостей проведення виборів в умовах особливого періоду.

"У нас зараз 33 167 345 виборців. З них 1 457 770 не мають виборчої адреси, тобто фактичного місця проживання", - сказав Дубовик.

Він зазначив, що існують труднощі з фіксацією виборців на тимчасово окупованих територіях. Зокрема це стосується смертності людей.

"З такої цікавої цифри, 42 тисячі виборців на окупованих територіях мають вік понад 100 років. А понад 1000 виборців - 115. Ми не маємо інформації про їхню смертність", - додав Дубовик.

Крім того, він прокоментував можливість участі у голосуванні для вимушено переміщених осіб. За словами Дубовика, їм необхідно звернутися до ЦВК й змінити не виборчу адресу, а вказати тимчасову зміну місця голосування.

"І цей момент ми на робочій підгрупі повністю узгодили. Нам лишилося з Мінцифри лише налагодити протокол інформаційного обміну й забезпечити інформування виборців про виборчий процес", - зазначив Дубовик.

Вибори в Україні: що відомо

Раніше журналісти Financial Times повідомили, що президент Володимир Зеленський може оголосити про дату проведення виборів вже 24 лютого. За інформацією видання, самі вибори разом з референдумом можуть пройти вже у травні.

Однак Зеленський спростував інформацію ЗМІ про намір 24 лютого оголосити вибори. За його словами, до виборів може відбутися перехід тоді, коли "є всі відповідні гарантії безпеки".

"Я завжди казав, що питання виборів піднімають ті чи інші партнери України. Україна сама ніколи не піднімала, але безумовно ми готові до виборів, я казав дуже просто зробити. Зробіть ceasefire (припинення вогню - УНІАН) - будуть вибори", - сказав глава держави.

У ЦВК також прокоментували чутки про президентські вибори і референдум після 24 лютого. Як зазначив Сергій Дубовик, виборчі процеси можливі лише після скасування або припинення воєнного стану, а нові документи щодо організації та проведення повоєнного голосування до Центральної виборчої комісії не надходили.

