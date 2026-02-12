Речник Сил оборони півдня розповів про ситуацію на Запоріжжі: чи йдеться про контрнаступ

Окупанти намагаються здійснювати штурмові дії.

На півдні України російські загарбники зосередили значні ресурси на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках. Водночас українські захисники ведуть там активну маневрену оборону, знищуючи окупантів.

Таку заяву зробив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі "Укрінформу". За його словами, на зазначених напрямках фактично перебувають підрозділи кількох армій: 5-ї, 29-ї, 36-ї і навіть 35-ї.

Речник Сил оборони півдня додав, що окупанти намагаються здійснювати штурмові дії. Ситуація на тих ділянках фронту доволі непроста.

Повідомлення російських пропагандистів про нібито контрнаступ ЗСУ він спростував. За словами Волошина, мова про ліквідацію ворожих груп, які змогли інфільтруватися вглиб української оборони.

Так, у Тернуватому, Косівцевому, Придорожньому та Лук’янівці військові армії РФ здійснили фото- та відеофіксацію. Проте ці населені пункти зачистили українські захисники.

Щодня Сили оборони проводять активні операції, зауважив Волошин:

"Ми дійсно взяли під контроль певну кількість ділянок в сірій зоні, проводимо щодня до двох десятків пошуково-ударних і розвідувально-пошукових дій, знищуємо ворожі інфільтраційні групи".

Проте ці дії не є класичним контрнаступом, пояснив речник Сил оборони півдня. Він акцентував, що українські воїни проводять "не позиційну, а активну оборону".

"Ми проводимо маневрену оборону, а потім знищуємо і відкидаємо якнайдалі, не дозволяючи противнику закріпитися на зайнятих позиціях", – резюмував він.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Генеральний штаб ЗСУ у зведенні станом на 22:00 11 лютого повідомив, що на передовій відбулося 113 бойових зіткнень із противником. 22 з них зафіксували на Покровському напрямку. На Гуляйпільському ж напрямку відбулося 15 атак окупантів.

Тим часом Сили оборони України вибили росіян з села Косівце Запорізької області. Тепер населений пункт перебуває під повним контролем українських захисників.

