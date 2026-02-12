Шмигаль повідомив, коли відновлять роботу київських ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6

Після нічної атаки РФ тисячі будинків киян залишилися без опалення.

До кінця робочого тижня обидві столичні ТЕЦ, що постраждали від російських ударів минулої ночі, відновлять роботу. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль під час засідання парламентського комітету, пише "Суспільне".

Зокрема зазначаєтьсяя, що після нічної ракетної атаки на відновлення роботи ТЕЦ-5 потрібно близько доби. Відновлення ТЕЦ-6 потребує трохи більше часу – орієнтовно дві доби.

Російська атака в ніч на 12 лютого

Як писав УНІАН, у ніч на 12 лютого Росія атакувала Київ балістичними ракетами. У кількох районах столиці зафіксовано влучання - в приватний будинок, нежитлову забудову та падіння уламків біля житла, поранені двоє людей. Також у місті почалиися додаткові перебої зі світлом.

Відео дня

Згодом мер Віталій Кличко повідомив, що майже 2 600 будинків у Києві залишилися без тепла внаслідок нічної атаки росіян. За його словами, це стало наслідком пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури, в які цілив ворог.

Крім того, він нагадав, що понад 1 100 багатоповерхівок у Дніпровському та Дарницькому районах залишалися без тепла ще з моменту попередніх обстрілів.

Вас також можуть зацікавити новини: