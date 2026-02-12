Названо найпопулярніші бренди смартфонів у 2026 році

Apple і Samsung контролюють майже половину світового ринку мобільних телефонів.

Аналітична компанія Counterpoint Research опублікувала свіжу статистику популярності виробників смартфонів. На початок 2026 року абсолютним лідером залишається Apple: майже кожен четвертий активний смартфон у світі – це iPhone.

Аналітики пов'язують такий результат з високою лояльністю користувачів, розвиненою екосистемою iOS і тісно інтегрованими сервісами. Продажі лінійки iPhone 17, випущеної восени 2025 року, демонструють рекордні показники, значно перевершуючи iPhone 16, особливо на ринках Китаю та Індії.

Найближчий конкурент, Samsung, утримує трохи менше 20% ринку. Таким чином, частка цих двох техногігантів склала майже половину світового ринку мобільних телефонів.

Решта виробників помітно відстають за масштабами аудиторії. У топ-10 "народного" рейтингу входять Xiaomi, Oppo, Vivo, Transsion, Huawei, Honor, Motorola, Realme і Google – причому тільки у останніх трьох з них кількість активних пристроїв все ще не перевищила 200 млн штук.

Окремо аналітики згадали, що користувачі все частіше вибирають смартфони з тривалою підтримкою ПЗ (до 7 років у Samsung і Apple), а не пристрої з топовими характеристиками, але коротким життєвим циклом.

Якщо вірити витокам, Appleвжецього місяця випустить iPhone 17e. Бюджетний смартфон отримає MagSafe з потужністю зарядки 25 Вт, за відсутність якого дуже лаяли iPhone 16e.

У свою чергу Samsung підтвердила, що 25 лютого анонсує нову флагманську серію Galaxy S26. Характеристики, ціни та дизайн пристроїв вже просочилися в мережу.

