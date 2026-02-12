'Не надсилайте гроші Україні': Орбан назвав свій 'рецепт' перемоги для Європи

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що для Європи "рецептом" перемоги є відмова від надсилання грошей Україні. Таку заяву він зробив на полях позачергового саміту лідерів ЄС у Бельгії, пише "Європейська правда".
Під час спілкування з пресою Орбан закликав Європейський Союз припинити фінансову допомогу Україні. Він назвав свій "рецепт" перемоги для Європи.
"По-перше, зупинити війну. Війна – це погано для бізнесу. Шукайте миру. По-друге, не відправляйте свої гроші комусь іншому, якщо вони вам потрібні для вашої конкурентоспроможності. Тому не відправляйте гроші Україні", – сказав прем'єр Угорщини.
Також Орбан додав, що необхідно максимально знизити ціни на енергоносії.
"Це так просто", - підкреслив він.
Орбан заявив, що ЄС і Україна оголосили війну Угорщині
Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Брюссель і Україна "оголосили війну" Будапешту. Так він відреагував на публікацію Politico про ідею вступу України до ЄС "авансом".
"Вони вирішили, що Україна буде прийнята до Союзу вже в 2027 році. Цей новий план є відкритою декларацією війни проти Угорщини. Вони ігнорують рішення угорського народу і рішуче налаштовані усунути угорський уряд будь-якими необхідними засобами", - написав Орбан у соцмережах.