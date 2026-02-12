Пісторіус відповів, чи можна узгодити конкретну дату вступу України до ЄС

Пісторіус підкреслив, що узгодження дати вступу України до ЄС "не є тим, що можна визначити під впливом моменту".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що узгодити конкретну дату вступу України до Європейського Союзу можливо. Таку заяву він зробив під час брифінгу перед початком зустрічі міністрів оборони НАТО, пише "Європейська правда".

Пісторіус зазначив, що узгодження дати вступу України до ЄС вимагає переговорів і окремої підготовчої роботи. Проте, він додав, що це реально.

"Конкретна дата завжди можлива", - сказав міністр оборони Німеччини.

Пісторіус підкреслив, що узгодження цієї дати "не є тим, що можна визначити під впливом моменту".

Дату вступу України до ЄС пропишуть у мирній угоді - що відомо

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що дату вступу нашої країни до Євросоюзу пропишуть у мирній угоді. Він підкреслив, що важливо, щоб 2027 рік був зафіксований як дата прийняття України до блоку.

"Я хочу конкретну дату. Безумовно, я впевнений, що якщо в договорі, під яким підписується Америка, Росія, саме Путін, я як Президент України і Європа, - якщо там не буде дати [вступу України до ЄС], то Росія зробить потім все, щоб заблокувати процес. І навіть не своїми руками, а руками тих чи інших представників Європи", - сказав президент.

