Diablo 2 несподівано отримала велике доповнення – через 25 років після релізу

Гру також випустили в Steam.

Компанія Blizzard несподівано анонсувала і відразу ж випустила нове доповнення для Diablo II: Resurrected – вперше за 25 років після виходу Lord of Destruction. Анонс відбувся в рамках святкування 30-річчя серії.

Головною новинкою став новий клас – Чорнокнижник. Він може зв'язати практично будь-якого демона в грі і отримати доступ до його унікальних здібностей.

Оглядач PC Gamer зазначив, що клас органічно вписується в гру, незважаючи на її "ретро-основу" з оновленою графікою. Використання демонічних печаток і прикликаних істот відчувається так само природно, як і механіки старіших класів, що може підштовхнути навіть колишніх гравців повернутися в проект.

DLC також приносить довгоочікувані QoL-поліпшення, особливо в управлінні інвентарем, нові унікальні предмети, комплекти, рунні слова і поліпшені зони жаху з випробуваннями, яких не було в оригіналі.

Крім того, в грі з'явиться повний список всіх зібраних предметів з інформацією про те, де і коли вони були отримані – раніше подібні дані доводилося шукати на сторонніх сайтах.

Reign of the Warlock доступно для покупки на всіх платформах за $25. Також в Steam вийшло повне видання за 40 доларів.

Reign of the Warlock стало несподіваним великим оновленням для Diablo 2, яка після релізу рімейкe Resurrected в 2021 році в основному отримувала лише сезонні апдейти. Масштаб виконаної роботи натякає, що Blizzard не збирається відмовлятися від підтримки гри і може готувати нові анонси, можливо, вже на найближчому BlizzCon.

Нагадаємо, 13 лютого відбудеться нова State of Play – вона триватиме щонайменше годину. За чутками, можуть показати новий God of War у форматі 2.5D, третю частину ремейку Final Fantasy 7 і поділитися подробицями про Marvel's Wolverine.

