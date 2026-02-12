Інтеграція, а не ліквідація: в ЗСУ відреагували на скандал з Інтернаціональним легіоном

У штурмових підрозділах іноземні легіони відповідатимуть за штурмові дії та контрдиверсійні операції.

Інтернаціональні легіони ЗСУ не були ліквідовані. Їх інтегрували до складу штурмових підрозділів. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Інтернаціональні легіони оборони України інтегровано до складу штурмових підрозділів Сухопутних військ. Вони отримали нові можливості карʼєрного зростання, посилили власні спроможності за допомогою нового озброєння та військової техніки", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, підрозділи іноземців не зникають, але трансформуються, щоб стати сильнішими.

"Замість того щоб бути окремими "легкими" батальйонами, вони інтегруються до складу ефективних і досвідчених підрозділів Сухопутних військ", - сказано у повідомленні.

У Сухопутних військах вважають це логічним кроком, адже легіонери – військовослужбовці батальйонів спеціального призначення у складі Збройних Сил України.

Завдання іноземців у штурмових підрозділах ЗСУ

"Штурмові дії та контрдиверсійні операції – саме те, чим особовий склад легіонів займався з перших днів свого заснування. Інтеграція до інших підрозділів не знижує їхній рівень, а навпаки підвищує спроможності, забезпечує якісний захист військовослужбовців на полі бою та забезпечує посилення засобами безпілотних систем, артилерією та аеророзвідкою", - додали в Сухопутних військах.

Крім того, іноземні підрозділи отримали доступ до ресурсів та логістики регулярних з'єднань.

Також висловлюється запевнення, що бойові завдання для особового складу інтернаціональних легіонів залишаються незмінними.

"Воїни продовжують працювати на відповідних напрямках – у тих самих районах, в тих самих умовах. Різниця лише у посиленій підтримці, що істотно підвищує їхню бойову стійкість. Також військовослужбовці легіонів отримали можливість розвитку та перекваліфікації – на операторів БпЛА, артилеристів, розвідників чи на фахівців тилових посад згідно з компетенціями", - відзначається у повідомленні.

Разом з тим, зазначається, що більшість іноземців не просто залишилися в строю, а й самостійно займаються рекрутингом нових колег з-за кордону саме до своїх нових підрозділів, оскільки бачать перспективи для свого розвитку, а не загрози.

Твердження про ліквідацію не відповідають дійсності

При цьому, у Сухопутних військах зауважили, що в інформаційному полі триває дискусія щодо інтеграції легіонів, яку намагаються подати як ліквідацію.

Так, у ході службової перевірки було виявлено окремі порушення в організації обліку та управлінських процесах, що потребували реагування і впорядкування.

"Частина публічних коментарів, які з’явилися згодом, не відображає повної картини та може бути пов’язана з небажанням окремих посадових осіб втрачати свої функції чи посади після ухвалених рішень. Наголошуємо, що вжиті кроки спрямовані виключно на підвищення прозорості, відповідальності та боєздатності підрозділів, а не на припинення діяльності іноземців в лавах Сухопутних військ", - наголошується у повідомленні.

Як заявили в Сухопутних військах, кожного іноземного добровольця цінують та прибирають бар'єри між українськими громадянами та іноземцями.

"Представники інших країн, які захищають нашу землю, мають абсолютно ті самі права, соціальні гарантії та, що найголовніше, той самий рівень підтримки та забезпечення, що й українські воїни", - йдеться у повідомленні.

Іноземці в ЗСУ: останні новини

Раніше іноземні медіа повідомляли, що Україна наприкінці 2025 року фактично розпочала розпуск Інтернаціонального легіону – підрозділу, створеного за наказом президента Володимира Зеленського через кілька днів після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

У Сухопутних військах зауважили, що іноземці і надалі зможуть нести службу у лавах Сил оборони України, уклавши контракт зі Збройними силами.

