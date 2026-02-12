'Проламали коридор російської ППО': експерт розповів про результативність українських атак

Зокрема завдяки цьому вдалося уразити арсенал ГРАУ у Котлубані.

В останні дні Сили оборони України завдали низку ударів по Волгоградському напрямку. Таку тенденцію відзначив Роман Світан, полковник запасу ЗСУ, пілот-інструктор, в етері на "Radio NV".

"Швидше за все, Сили оборони проламали певний коридор фронтової російської ППО. І останні три дні відпрацьовують Волгоградський напрямок. Спершу був удар по Капустиному Яру із застосуванням дронів та ракет типу "Фламінго". Після цього був удар по Волгоградському нафтопереробному заводу. Швидше за все, той же коридор використовувався", – сказав Світан.

Експерт зазначив, що після атаки Волгоградський нафтопереробний завод було зупинено. За його словами, завод також могли атакувати зокрема із використанням ракетного озброєння. Втім основним засобом ураження все ж були дрони.

"Летіло понад сотню дронів, росіяни хвасталися, що збили. Але щонайменше кілька десятків пройшли й зупинили технологію на одному з найбільших НПЗ", – додав Світан.

Водночас у ніч на 12 лютого, ймовірно, цим же коридором ракети атакували селище Котлубань, яке також розташоване неподалік Волгограду.

"У Котлубані знаходиться один з потужних арсеналів ГРАУ. Це ракетно-артилерійське управління РФ. На якому розташовані тисячі тонн ракет, вибухівки, боєприпасів. Особливо тих, які застосовані по цій ланці Волгоград-Ростов", – зазначив експерт.

Раніше, коментуючи удар Сил оборони по ГРАУ в Котлубані, експерт з озброєнь Іван Киричевський зазначив, що українські захисники таким чином знищили запаси боєприпасів, які РФ могла готувати для війни з НАТО. За його словами, внаслідок атаки "динаміка створення запасів по снарядам в росіян стала сильно несприятливою".

Тим часом військовий експерт Євген Дикий зазначив, що на подібних складах РФ зберігає сотні тисяч, а й іноді й мільйони снарядів. Й після попередніх атак ворог почав захищати такі склади. Однак системи ППО були розраховані на боротьбу проти дронів, а не крилатих ракет.

