Аеропортам Італії прогнозують хаос через дії персоналу

До страйку можуть долучитися наземні служби та вантажники в аеропортах Брешія Монтік’яри, Мілан Лінате та Мілан Мальпенса.

Мандрівників, які планують поїздку до Італії, попередили про можливі перебої з авіасполученням через страйки працівників авіаційної галузі. Як пише The Independent, співробітники, зокрема пілоти, бортпровідники та наземний персонал, оголосили про намір вийти на акцію протесту 16 лютого – менш ніж за тиждень до завершення зимової Олімпіади.

Очікується, що працівники Vueling та easyJet, які входять до профспілки USB, страйкуватимуть з 13:00 до 17:00. Інші співробітники easyJet, а також персонал ITA Airways планують приєднатися до протесту на весь день.

За даними аналітичної компанії Cirium, лише ITA Airways має заплановані 314 рейсів на 16 лютого. Окрім авіакомпаній, до страйку можуть долучитися наземні служби та вантажники в аеропортах Брешія Монтік’яри, Мілан Лінате та Мілан Мальпенса.

Також повідомляється, що 7 березня страйк планують працівники компанії Enav, яка відповідає за управління повітряним простором Італії.

Як зазначається, наразі тривають переговори з Комісією з гарантування страйків при уряді Італії. Орган закликав профспілки змінити дату акції, аби забезпечити стабільну роботу транспорту під час проведення зимової Олімпіади. Втім, домовленості поки що не досягнуто.

EasyJet та ITA Airways повідомили The Independent, що очікують на рішення щодо можливого перенесення страйків і пообіцяли інформувати пасажирів про подальший розвиток подій.

У заяві влади, яку цитує італійське агентство Ansa, зазначається, що Комісія попередила міністра інфраструктури та транспорту про "реальний ризик порушення свободи пересування" через заплановані протести 16 лютого та 7 березня. Водночас було запропоновано перенести страйки на період з 24 лютого по 4 березня.

Крім того, наприкінці місяця заплановано страйк працівників італійської державної залізниці. Із 21:00 п’ятниці, 27 лютого, вони мають намір припинити роботу на 24 години. Це може вплинути на рух регіональних, швидкісних та міжміських поїздів.

Страйки в Італії

Нагадаємо, раніше в Італії страйкували залізничники. Зокрема, італійський залізничний оператор Trenord повідомляв про акції протесту 2-3 лютого. Йшлося, що через страйк залізничників поїздки вболівальників на зимову Олімпіаду-2026 можуть ускладнитися. На той момент залізничне сполучення в Ломбардії та Мілані вже працювало зі скороченнями через акції працівників профспілки ORSA.

