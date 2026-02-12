Європа не справляється: наскільки скоротилася підтримка України без США

Деякі країни ЄС продовжують урізати фінансування.

Допомога Україні з боку США у 2025 році скоротилася на 99%. Водночас Європа майже компенсувала фактичну відсутність американської підтримки, хоча частина країн суттєво зменшили фінансування.

Дослідники проекту Ukraine Support Tracker повідомляють, що загальний обсяг військової допомоги Україні у 2025 році був на 13% нижчим за середньорічний показник за 2022–2024 роки. Зниження обсягів гуманітарної та фінансової допомоги було меншим – приблизно на 5%.

Після відмови адміністрації Дональда Трампа фінансувати Україну, Європа активізувала свої зусилля. Європейська військова допомога зросла на 67% порівняно із середнім показником за попередні роки, а невійськова – на 59%.

В Європі фінансова та гуманітарна допомога зараз переважно надається інституціями ЄС за рахунок позик та грантів. Доля Євроосюзу в такій допомозі Україні зросла з приблизно 50% у 2022 році до майже 90% у 2025 році (35,1 млрд євро).

Військова допомога Україні з боку Європи

Щоб допомогти замінити підтримку США, НАТО започаткувало ініціативу PURL, в рамках якої донори придбали для України американську зброю на суму 3,7 млрд євро у 2025 році, включно з системами HIMARS і Patriot. Донори також все частіше закуповували зброю безпосередньо в оборонній промисловості України. Частка закупівель в Україні наприкінці 2025 року досягла 22%.

Проте військова допомога все ще вимагає двосторонніх пожертв окремих держав-членів. На відміну від невійськової допомоги, яка надходить від ЄС і де фінансове навантаження розподілене між країнами в залежності від розміру їхнього ВВП.

Тож європейська військова допомога все більше надається лише невеликою кількістю країн. На Північну та Західну Європу припадає близько 95%, зокрема на Скандинавію, Німеччину та Велику Британію. Натомість військова допомога з Південної та Східної Європи продовжує зменшуватися.

Західноєвропейська допомога відновилася після спаду в 2023 році і досягла 62% від загального обсягу європейської військової допомоги в 2025 році. Лише Німеччина та Велика Британія забезпечили близько двох третин військової допомоги Західної Європи у період з 2022 по 2025 рік.

Північна Європа - другий за важливістю регіон-донор, частка якого зросла з 18% у 2022 році до 36% у 2023 році і надалі залишається на високому рівні.

Натомість Східна та Південна Європа поступово зменшували свої внески у період з 2022 по 2025 рік. У Східній Європі частка зменшилася з 17% у 2022 році до лише 2% у 2025 році. У Південній Європі вона зменшилася за той самий період з 7% до 3%.

Відповідно до розміру ВВП, найбільше Україні допомогла Північна Європа – близько третини військової допомоги при 8% частки ВВП. Західна Європа зробила внесок, який приблизно відповідає її економічному розміру. Південна Європа з часткою 19% ВВП залишається найменшим донором.

Фінансова підтримка України – головні новини

Як свідчить попереднє дослідження Ukraine Support Tracker, військова підтримка Німеччини в 2025 році збільшилася майже втричі, Франції та Великої Британії – більш, ніж удвічі. Водночас Італія та Іспанія обмежилися символічної підтримкою.

11 лютого Європарламент схвалив виділення Україні кредиту на 90 мільярдів євро на найближчі два роки. З них 30 мільярдів євро надійдуть в якості бюджетної підтримки, 60 мільярдів євро – на закупівлю військового обладнання.

