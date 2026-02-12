Стало відомо, де в Україні найчастіше сідають за кермо напідпитку: Київ не в лідерах

Кількість зареєстрованих випадків нетверезого водіння в Україні зменшилась вперше за 5 років.

В Україні у 2025 році у нетверезому стані сіли за кермо, а потім були затримані Нацполіцією з подальшим складанням протоколу 138 047 осіб. Причому вперше за 5 років кількість таких випадків зменшилася - на 8% у порівнянні з 2024 роком. Про це свідчать дані Опендатабот.

Зазначається, що ані Київ, ані столичний регіон не увійшли навіть до трійки за найбільшою кількістю порушників.

Найбільше протоколів за нетверезе водіння отримали водії на:

Дніпропетровщині – 13 519 випадків; Харківщині – 12 095 випадків; Одещині – 11 543 випадків; Львівщині – 9 028 випадків; Київщині – 8 463 випадки.

Столиця з 7 855 протоколами опинилася на шостому місці в антирейтингу. А от найбільш відповідальними, за статистикою, виявилися водії в Херсонській (1 138 протоколів) Чернівецькій (1 596 протоколів) та Івано-Франківській (1 897 протоколів) областях.

В цілому кожна сорокова ДТП, яка призвела до травмування чи загибелі людей, була скоєна у минулому році водіями напідпитку. В результаті 73 людини загинуло та 857 отримали травми.

Аби уникнути замерзання в мороз дизельного пального, слід обирати марки, на 5-10 градусів більш стійкі до холодів, ніж температура за вікном, попереджають експерти. Також варто слідкувати за заповненістю баку і не залишати його майже порожнім.

Використовувати спиртовий бензин замість звичайного також може бути ризиковано, бо бензо-спиртові суміші по-різному впливають на різні типи машин.

