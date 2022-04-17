Російські окупанти цілеспрямовано обстріляли житлові будинки в Золотому: двоє людей загинули, четверо поранені.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Це умисне вбивство людей", - зазначив він.
За словами Гайдая, крім житлових будинків поруч нічого немає, тому окупанти цілеспрямовано били по населенню.
"В одній з багатоповерхівок зруйновано два поверхи - снаряди пройшли навиліт. Є щонайменше двоє загиблих городян, ще четверо поранені", - додав він.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює і евакуацію мирного населення, і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
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