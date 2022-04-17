Окупанти цілеспрямовано обстріляли житлові будинки в Золотому, двоє людей загинули, четверо поранені.

Російські окупанти цілеспрямовано обстріляли житлові будинки в Золотому: двоє людей загинули, четверо поранені.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Це умисне вбивство людей", - зазначив він.

За словами Гайдая, крім житлових будинків поруч нічого немає, тому окупанти цілеспрямовано били по населенню.

"В одній з багатоповерхівок зруйновано два поверхи - снаряди пройшли навиліт. Є щонайменше двоє загиблих городян, ще четверо поранені", - додав він.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює і евакуацію мирного населення, і доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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