Російсько-українська війна триває й окупанти не припиняють спроб прорвати українську лінію оборони на Харківському напрямку, повідомив в ефірі телемарафону Віталій Саранцев – представник відділу комунікацій оперативно-тактичного угрупування військ "Харків".
"Російські окупаційні війська продовжують наступальні дії на Вовчанському та Липецькому напрямках. Намагаються вклинитися в оборону наших військ. Протягом минулої доби відбулося 15 бойових зіткнень, від початку цієї доби – 5. Також ворог продовжує бомбовий терор, завдаючи авіаційних ударів КАБами. Вчора було скинуто 28 одиниць, сьогодні було здійснено 2 скиди", – розповів Саранцев.
Він також додав, що російські окупанти на цьому напрямку не шкодують особового складу, через що мають стабільно високі втрати.
"Втрати ворога протягом минулої доби склали понад 160 осіб. У середньому противник втрачає на цьому напрямку 100-120 осіб щодоби. Від початку цієї доби втрати ворога сягнули близько 30 осіб. З метою поповнення втрат противник вимушений вводити резерви та робити переміщення військ з інших напрямків", – додав Саранцев.
За словами речника ОТУ "Харків", одним з основних напрямків російських окупантів на Харківщині лишається Вовчанськ, де продовжують точитися важкі бої.
"Вовчанськ продовжує перебувати на вістрі атаки російських військ. Вони цілодобово намагаються штурмувати наші позиції. Ситуація там дуже й дуже мінлива і вона ускладнюється тим, що бойові дії відбуваються в умовах міської забудови", – сказав Саранцев.
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За інформацією від аналітиків DeepState, росіяни досягли певних успіхів у Донецькій та Луганській областях, просунувшись в районі чотирьох населених пунктів. Відомо, що ворог просунувся біля Стельмахівки, Макіївки, Євгенівки та Невельського.
Тим часом у НАТО розробляють план на випадок обрання Трампа наступним президентом США. Зокрема, в Альянсі планують призначити відповідального за довгострокову допомогу Україні.