Росіяни підтверджують, що використовують в Україні фосфорні і касетні засоби ураження, які заборонені міжнародними конвенціями.
Про це свідчить чергове перехоплення СБУ.
"Та всі чекають, коли Володьку це все заї*е, він війська виведе і "Тополя" сюди накидає. А так все, що міжнародними конвенціями було заборонено: касети, фосфор – нам усе дозволили, все пускаємо туди", – каже один окупант іншому.
У СБУ запевняють, що такі перехоплення та зібрані дані увійдуть до матеріалів у міжнародних судах, щоб жоден російський військовий злочинець не уникнув покарання.
Як повідомляв УНІАН, російські загарбники вперше скинули на "Азовсталь" в Маріуполі фосфорні або запалювальні бомби. Самі окупанти стверджують, що застосували запалювальні снаряди 9М22С з термітними шарами. Температура горіння - близько 2-2,5 тис. градусів за Цельсієм. Горіння зупинити майже неможливо.
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