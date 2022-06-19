З'явився документ про втрати окупантів / фото REUTERS

Впродовж місяця в одну з лікарень на тимчасово окупованій території Луганскої області доставили 893 військових армії РФ. Більше сотні з них загинули від отриманих поранень.

Про це свідчить офіційний документ, адресований "міністру охорони здоров'я" так званої "ЛНР", який опублікував український військовий та блогер Анатолій Штефан (Штірліц).

Звіт про поранених окупантів / фото t.me/a_shtirlitz

Так званий звіт містить дані щодо госпіталізації поранених окупантів з 15 травня по 15 червня. Адміністрація Первомайської центральної міської лікарні повідомляє про смерть 124 окупантів з важкими пораненнями.

Штефан також опублікував кілька світлин додатків до "документа", на 41 сторінці яких зазначено імена та інші дані усіх загиблих загарбників.

"Багато денацифікованих та демілітаризованих орків не буває", – прокоментував лист Штефан.

Дані про загиблих окупантів з важкими пораненнями / фото t.me/a_shtirlitz

Війна в Україні: актуальні дані 

Росія зосередила зусилля на захопленні Донбасу. Зараз тривають важкі бої за Сєвєродонецьк, ворог намагається закріпитися біля міста. Також російські війська намагаються перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут.

За словами голови Луганської ОВВА Сергія Гайдая, противник кинув всі ресурси на Сєвєродонецький напрямок і напрямок Золотого, Комишувахи, Попасної.

Водночас ЗСУ завдали значні втрати російським окупантам в районі Краснопілля Донецької області.

Крім того, як пишуть українські ЗМІ, наші захисники "високоточними ударами" знищили щонайменше сім складів з боєприпасами окупантів в Донецьку.

Увечері росіяни знову вдарили по Дніпропетровській області, пошкоджена нафтобаза, є постраждалі. 

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