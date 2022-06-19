124 окупанти з важкими пораненнями не вижили.

Впродовж місяця в одну з лікарень на тимчасово окупованій території Луганскої області доставили 893 військових армії РФ. Більше сотні з них загинули від отриманих поранень.

Про це свідчить офіційний документ, адресований "міністру охорони здоров'я" так званої "ЛНР", який опублікував український військовий та блогер Анатолій Штефан (Штірліц).

Так званий звіт містить дані щодо госпіталізації поранених окупантів з 15 травня по 15 червня. Адміністрація Первомайської центральної міської лікарні повідомляє про смерть 124 окупантів з важкими пораненнями.

Штефан також опублікував кілька світлин додатків до "документа", на 41 сторінці яких зазначено імена та інші дані усіх загиблих загарбників.

"Багато денацифікованих та демілітаризованих орків не буває", – прокоментував лист Штефан.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила зусилля на захопленні Донбасу. Зараз тривають важкі бої за Сєвєродонецьк, ворог намагається закріпитися біля міста. Також російські війська намагаються перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут.

За словами голови Луганської ОВВА Сергія Гайдая, противник кинув всі ресурси на Сєвєродонецький напрямок і напрямок Золотого, Комишувахи, Попасної.

Водночас ЗСУ завдали значні втрати російським окупантам в районі Краснопілля Донецької області.

Крім того, як пишуть українські ЗМІ, наші захисники "високоточними ударами" знищили щонайменше сім складів з боєприпасами окупантів в Донецьку.

Увечері росіяни знову вдарили по Дніпропетровській області, пошкоджена нафтобаза, є постраждалі.

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