На відео українські військові демонструють і розповідають, як за допомогою M270 MLRS нищать окупантів.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав потужність озброєння, яке Україна отримала від західних партерів. Зокрема, він опублікував потужне відео з передової, на якому продемонстрована робота американської реактивної системи залпового вогню на гусеничній базі M270 MLRS.

Відео, як M270 MLRS нищать російських окупантів, Залужний опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Збройні Сили України вдячні нашим партнерам за непохитну підтримку і допомогу. Разом до Перемоги!", – підписав відео головнокомандувач ЗСУ.

На відео українські військові демонструють і розповідають, як за допомогою M270 MLRS нищать окупантів. Цього разу вони виїздять, аби відпрацювати по цілі – складу боєприпасів противника.

До слова, перші реактивні системи залпового вогню M270 прибули в Україну лише в липні, а уже значно вплинули на ситуацію на фронті, як і інше важке озброєння, що надав Захід.

Раніше військовий експерт Сергій Грабський висловив думку, що для перелому ходу війни і перемоги над РФ Україні необхідно як мінімум 300 систем залпового вогню нового покоління, такого типу як HIMARS або M270 MLRS.

Довідка УНІАН. M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) — американська реактивна система залпового вогню (РСЗВ) на гусеничній базі БМП "Бредлі" виробництва компанії Vought. РСЗВ M270 призначена для ураження на відстанях понад 30 км районів зосередження військ та бойової техніки, позицій ствольної та реактивної артилерії противника, районів розгортання його сил і засобів протиповітряної оборони, вантажних автомобілів, легкоброньованих бронетранспортерів, а також командних пунктів, вузлів зв’язку та інших площинних цілей.

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