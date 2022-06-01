Найскладніша ситуація наразі на Луганщині, де ворог намагається витіснити українські підрозділи із займаних позицій.
Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час телефонної розмови з начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Франції Тьєрі Бюркаром.
Залужний подякував колезі та Франції за надану допомогу та підтримку, а також висловив співчуття у зв'язку із загибеллю в Україні внаслідок російського обстрілу французького журналіста Фредеріка Леклерка.
"Поінформував свого візаві про поточну оперативну обстановку, зазначивши, що бойові дії ведуться майже на всіх напрямках. Найскладніша ситуація у Луганській області, де противник намагається витіснити наші підрозділи із займаних позицій", - зазначив головнокомандувач.
Він пояснив Бюркару, що операції носять комплексний характер і вимагають поєднання як оборонних, так і наступальних дій.
"Однак противник має вирішальну перевагу в артилерії, що актуалізує питання якнайшвидшого переходу наших підрозділів на озброєння НАТівського зразка. Це збереже життя наших людей і наші території", - наголосив Залужний.
Як повідомляв УНІАН, 30 травня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що під ворожий обстріл потрапив броньований евакуаційний транспорт, який їхав забирати людей з області. Смертельне поранення отримав французький журналіст Фредерік Леклерк, який робив матеріал про евакуацію.
Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні зауважив, що французький журналіст став 32-м медійником, який загинув з 24 лютого.