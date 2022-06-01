Валерій Залужний провів телефонну розмову з Начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром.

Найскладніша ситуація наразі на Луганщині, де ворог намагається витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час телефонної розмови з начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Франції Тьєрі Бюркаром.

Залужний подякував колезі та Франції за надану допомогу та підтримку, а також висловив співчуття у зв'язку із загибеллю в Україні внаслідок російського обстрілу французького журналіста Фредеріка Леклерка.

"Поінформував свого візаві про поточну оперативну обстановку, зазначивши, що бойові дії ведуться майже на всіх напрямках. Найскладніша ситуація у Луганській області, де противник намагається витіснити наші підрозділи із займаних позицій", - зазначив головнокомандувач.

Він пояснив Бюркару, що операції носять комплексний характер і вимагають поєднання як оборонних, так і наступальних дій.

"Однак противник має вирішальну перевагу в артилерії, що актуалізує питання якнайшвидшого переходу наших підрозділів на озброєння НАТівського зразка. Це збереже життя наших людей і наші території", - наголосив Залужний.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що під ворожий обстріл потрапив броньований евакуаційний транспорт, який їхав забирати людей з області. Смертельне поранення отримав французький журналіст Фредерік Леклерк, який робив матеріал про евакуацію.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні зауважив, що французький журналіст став 32-м медійником, який загинув з 24 лютого.