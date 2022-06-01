Захисники України взяли у Сєвєродонецьку в полон шістьох бойовиків.

У Сєвєродонецьку ЗСУ здійснили пробні контратаки. Українські захисники змогли посунути рашистів на деяких вулицях міста, шістьох окупантів вдалося взяти у полон.

Про це повідомив на своїй сторінці у Telegram повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він розповів, що місто ще рано вважати повністю захопленим окупантами. У Сєвєродонецьку тривають бої, захисники України провели пробні контратаки.

"Не ставте хрест на Сєвєродонецьку!... Окуповано близько 80% обласного центру, включаючи східні квартали міста. Вуличні бої тривають. На деяких вулицях наші захисники мають успіх, проведено пробні контратаки, в полоні шестеро рашистів. Чекаємо на відомості, які можуть нам допомогти відбити орків за межі міста", - наголосив Гайдай.

Він також додав, що не буде розповідати подробиці про полонених окупантів. Більше інформації з'явиться після того, як українські військові допитають рашистів.

"За Сєвєродонецьк будуть битися до кінця! Під обстрілами вся вільна Луганщина. Нам вдається завозити гумвантажі до багатьох населених пунктів, і навіть - евакуювати людей", - йдеться у повідомленні.

Гайдай розповів і про Лисичанськ, який знаходиться поряд із Сєвєродонецьком. Місто залишається під українським контролем. Лисичанськ - вигідна у військовому плані позиція. Розташування міста на височині дає багато можливостей, тому оборона цього населеного пункту потужна, додав Гайдай.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в США вважають, що битва за Сєвєродонецьк навряд чи стане ключем кампанії РФ на Донбасі.

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