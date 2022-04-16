Валерій Залужний наголосив на актуальних потребах Збройних Сил України в озброєнні та боєприпасах для посилення наших оборонних спроможностей.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі наголосив на потребі озброєння України.

Про це Залужний повідомив у соціальній мережі Facebook за підсумками їхньої телефонної розмови.

"Обговорили складну безпекову ситуацію, зокрема ведення важких боїв на рубежі Харків-Ізюм, стримування російського наступу в Луганській і Донецькій областях, критичну ситуацію довкола Маріуполя, а також ракетні обстріли по всій території України", - розповів Залужний.

"Я вкотре наголосив на актуальних потребах Збройних Сил України в озброєнні та боєприпасах для посилення наших оборонних спроможностей", - додав Залужний.

"Подякував генералу Міллі за розуміння та висловив сподівання, що завдяки допомозі партнерів нам вдасться захистити себе та весь цивілізований світ від російської агресії", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, перший рейс з новою допомогою для України з США у розмірі 800 мільйонів доларів повинен прибути протягом 24 годин. Список не розголошується, але офіційні особи раніше заявляли, що найбільш термінові потреби, такі як гаубиці і пов'язані з ними боєприпаси, а також радари, будуть відправлені першочергово.