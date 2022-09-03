Президент України Володимир Зеленський заявив, що жорсткі бойові дії тривають на багатьох ділянках фронту.
Про це він сказав під час вечірнього відеозвернення.
"Жорсткі бойові дії тривають на багатьох ділянках фронту. І на Харківщині, і на півдні, і на Донбасі", - зазначив президент.
Зеленський нагадав, що сьогодні російські війська знову били по Миколаївщині, по районах Запорізької і Дніпропетровської областей, а також по Харкову.
Він додав, що серед загиблих та постраждалих є діти.
"Наша артилерія робить усе, щоб знищити ударний потенціал окупантів, щоб кожен російський штаб, усі їхні склади боєприпасів, усі логістичні маршрути на окупованій території були знешкоджені", - сказав глава держави.
Президент подякував українським воїнам, які це забезпечують.
"Сьогодні, зокрема хочу відзначити бійців 55-ї артилерійської бригади на Донецькому напрямку за влучний вогонь по ворогу. Дякую і нашій розвідці, і Службі безпеки України за точність наших відповідей по позиціях та об'єктах окупантів", - наголосив він.
Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України сьогодні, 3 вересня, відбили атаки ворога в районах 7 населених пунктів.