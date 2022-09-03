Президент подякував мужнім українським воїнам.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що жорсткі бойові дії тривають на багатьох ділянках фронту.

Про це він сказав під час вечірнього відеозвернення.

"Жорсткі бойові дії тривають на багатьох ділянках фронту. І на Харківщині, і на півдні, і на Донбасі", - зазначив президент.

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Зеленський нагадав, що сьогодні російські війська знову били по Миколаївщині, по районах Запорізької і Дніпропетровської областей, а також по Харкову.

Він додав, що серед загиблих та постраждалих є діти.

"Наша артилерія робить усе, щоб знищити ударний потенціал окупантів, щоб кожен російський штаб, усі їхні склади боєприпасів, усі логістичні маршрути на окупованій території були знешкоджені", - сказав глава держави.

Президент подякував українським воїнам, які це забезпечують.

"Сьогодні, зокрема хочу відзначити бійців 55-ї артилерійської бригади на Донецькому напрямку за влучний вогонь по ворогу. Дякую і нашій розвідці, і Службі безпеки України за точність наших відповідей по позиціях та об'єктах окупантів", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України сьогодні, 3 вересня, відбили атаки ворога в районах 7 населених пунктів.

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