Зазначається, що кожного разу перед атакою росіяни розвідують слабкі місця української ППО, теж за допомогою дронів.

Російські війська атакують територію України іранськими дронами-камікадзе переважно вночі, щоб українській ППО було складніше їх виявляти.

Таку думку щодо тактики окупантів висловив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

За його словами, у темну частину доби безпілотники важко виявляти та ліквідовувати зі стрілецької зброї та зенітних гармат. Їх можуть зафіксувати тільки радіолокаційні засоби.

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"Тактика, властива застосуванню цих БПЛА, - це ніч. Це умови поганої видимості, тому що вночі їх візуально важко виявити тими засобами, якими їх збивають, - це і стрілецька зброя, і зенітні гармати. Тому саме радіолокаційні засоби виявляють їх, а зенітні ракетні комплекси та інші вогневі засоби - збивають", - пояснив Ігнат.

Він зауважив, що кожного разу перед атакою росіяни розвідують слабкі місця української ППО, теж за допомогою дронів.

"Використовуючи русла річок і ті зони, які противник розвідує, де у нас можуть бути певні слабкі місця, сильні місця – це все противник виявляє. Здійснює розвідку напередодні ударів і таким чином намагається уникнути попадання в зону дії нашої ППО. Проте результат непоганий: 13 дронів збиті", – додав Ігнат.

Війна в Україні: атаки дронами

Сьогодні , 14 грудня, окупанти запустили щонайменше 13 дронів-камікадзе по території Київської області. Відомо про "прильоти" у Вишневому, де було пошкоджено житловий будинок і автівку.

Також було завдано удару по Шевченківському району столиці. Там уламками дрона пошкоджено адміністративні будівлі.

БПЛА запустили зі східного узбережжя Азовського моря. За даними Повітряних сил ЗСУ, українські захисники збили всі 13 запущених Shahed-136/131.

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