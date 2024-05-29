Президент заслухав доповіді про ситуацію на фронті та подальші дії.

Президент Володимир Зеленський після повернення з відрядження заслухав доповіді військового керівництва щодо ситуації на фронті та подальші дії з оборони держави.

Про це він розповів у своєму вечірньому відеозверненні. За словами глави держави, сьогодні він заслухав доповіді головкома, начальника Генштабу, міністра оборони щодо поточної ситуації на фронті і подальших дій.

"Увага всім напрямкам, і особливо Покровському та Курахівському на Донеччині, а також Куп’янському та іншим напрямкам на Харківщині", - зазначив Зеленський.

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Він подякував підрозділам, які роблять усе необхідне для того, щоб стабілізувати ситуацію на фронті. "Готуємось і до подальшої активності ворога. Чітко розуміємо, які завдання та з якою метою Путін ставить своїй армії. Буде йому наша відповідь – обов’язково", - підкреслив далі Зеленський.

Війна в Україні: новини

Останнім часом ворог значно активізувався на Курахівському напрямку, але найбільша кількість сутичок залишається на Покровському напрямку. У першій половині дня Генштаб інфорумвав, що на цьому напрямку тривало одразу вісім бойових зіткнень. Із найбільшою інтенсивністю ворог діє поблизу Новоселівки. На Курахівському напрямку ворог також атакував, але успіху не мав.

Також гаряче залишається на Харківському напрямку у районі Липців. Липці розташовані на відстані артилерійського пострілу до Харкова, а висоти, які є у Липцях, дали б російським окупантам контролювати значну частину міста.

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