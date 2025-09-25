Ворог вдарив по обʼєкту критичної інфраструктури.

У Чернігові російські війська атакували обʼєкт критичної інфраструктури, без електропостачання залишилися майже 30 тисяч споживачів. Про це повідомляють пресслужби кількох чернігівських підприємств та начальник МВА Дмитро Брижинський.

"Ворог атакує обʼєкти критичної інфраструктури, перебувайте в укриттях", - написав Брижинський у своєму Телеграм-каналі.

Згодом він додав, що на місці атаки виникла пожежа, локалізацією якої займаються рятувальники. Постраждалих немає.

Також начальник МВА поінформував, що унаслідок атаки близько 30 тисяч абонентів Чернігова та Чернігівського району залишилися без електропостачання. Наразі організовуються відновлювальні роботи.

"У районах, які були знеструмлені знижений тиск в мережах водопостачання. Покращення тиску в мережах водопостачання очікується після відновлення електроживлення", - зазначив Брижинський.

Як повідомила пресслужба АТ "Чернігівобленерго", після ворожої атаки на Чернігів без електропостачання залишилися близько 29 тисяч споживачів міста та частково Чернігівського району.

"Наслідки пошкоджень та обсяг необхідних відновлювальних робіт уточнюються, а енергетики починають оперативне перезаживлення", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, КП "Чернігівводоканал" звернувся до містян з проханням зробити запаси питної води, а управління транспорту, транспортної інфраструктури і звʼязку міськради вносить зміни у рух громадського транспорту, зокрема тролейбусів.

У соціальних мережах чернігівці повідомляють про дим, що здійнявся над містом.

Масована атака ударними безпілотниками по Ніжину

Вранці 25 вересня російська армія завдала удару 14 безпілотниками по об’єкту критичної інфраструктури у Ніжині Чернігівської області.

За його словами, мера міста Олександра Кодоли, влучання були зафіксовані на околиці Ніжина. Внаслідок атаки виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Внаслідок удару без світла залишилися близько 43 тисячі абонентів. Також у жителів відсутнє водопостачання.

