Президент України також відзначив пілотів F-16.

Росія завдала чергової масованої атаки по Україні, застосувавши 40 крилатих і балістичних ракет, і близько 580 БПЛА різних типів, заявив президент України Володимир Зеленський. Під ударом перебували Дніпро і Дніпропетровщина, а також Миколаївська, Чернігівська, Запорізька, Київська, Полтавська, Сумська, Харківська та Одеська області.

"Метою ворога була наша інфраструктура, житлові райони, цивільні підприємства. У Дніпрі зафіксовано пряме попадання ракети з касетним боєприпасом у багатоповерхівку. Станом на цей момент відомо про десятки поранених унаслідок обстрілу. Три людини, на жаль, загинули", - написав український лідер у Telegram.

Зеленський подякував українським військовослужбовцям, які протягом ночі захищали небо. Також він підкреслив, що пілоти F-16 цього разу "результативно відпрацювали в захисті України від крилатих ракет".

Президент України нагадав, що такі російські удари не мають військової необхідності. "Це усвідомлена стратегія Росії залякувати цивільних і руйнувати нашу інфраструктуру", - додав Зеленський.

Саме тому, за його словами, союзники України мають продемонструвати сильну відповідь. Необхідно посилити ППО, постачання озброєння, а також розширювати санкційний тиск проти російської військової машини.

Атака Росії в ніч на 20 вересня

Раніше УНІАН повідомляв, що Росія атакувала Дніпропетровську область за допомогою ударних дронів і ракет. Кількість постраждалих, згідно з останньою заявою голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, збільшилася. Загалом 26 осіб дістали поранення, 14 із них перебувають у лікарні.

